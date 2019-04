Haos u Venecueli: Vojno vozilo pregazilo demonstrante

KARAKAS - Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi kako oklopno vozilo nacionalne garde Venecuele ide direktno ka grupi demonstranata i gazi preko njih.

Kako prenosi Rojters radi se o grupi demonstranata koja je na vozilo bacala kamenice i udarala po njemu štapovima, a nakon što je opozicioni lider Huan Gvaido pozvao pripadnike vojske da mu se pridruže.

Na auto-putu kod Karakasa došlo je do razmjene vatre između pristalica samoproglašenog predsjednika Venecuele Huana Gvaida i aktuelnog lidera Nikolasa Madura.

Guaido’s soldiers trading gunfire and tear gas with Maduro’s forces from a crowded overpass near the base. #Venezuela pic.twitter.com/cFUiazbiIK