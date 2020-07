Na terenima za mini golf u Memfisu nastao haos kada je rulja stotina tinejdžera pobjesnila zbog neispravne mašine za igre i "kusura" od četiri dolara.

Jedan bijesni tinejdžer čak je pljunuo u lice zaposlenog.

Prema izvještajima lokalnih medija, zabavni centar "Putt-Putt" bio je primoran da se zatvori zbog prenatrpanosti u subotu uveče.

The parents of these children should be ashamed of themselves. All this over $4.00 smfh pic.twitter.com/FzknebjrQX