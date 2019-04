Haotično stanje u Venecueli za jedne vojni puč, za druge pobuna

KARAKAS - Jedino što je izvesno to je da na ulicama glavnog grada Venecuele Karakasa danas vlada haotična situacija, nakon što je samoproglašeni lider Huan Guaido pozvao na puč.

Dok jedan dio medija to naziva pokušajem vojnog udara, drugi govore o pobuni.

Samoproglašeni predsjednik je saopštio putem Twittera da "nema nazad" i da "Maduro mora pasti", dok je Maduro istakao da je vojno rukovodstvo vjerno vlastima.

Kako Rojters navodi, neki svjedoci su izjavili da desetine uglavnom mladih naoružanih muškaraca u vojnim uniformama prate Guaida i da su razmijenili vatru sa vojnicima Madura.

Agencija međutim, prenosi da ne izgleda kao da je opozicija pokušala da silom preuzme vlast.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak na kojem se vidi kako oklopno vozilo prelazi preko demonstranta.

Gvaido je sve ovo nazvao konačnom fazom svrgavanja Madura uz poruku "prekinućemo njegovu uzurpaciju" i uz ocjenu da su nacionalne oružane snage donele pravu odluku te da računa i na podršku naroda Venecuele.

Na drugoj strani, Maduro i njegovi ministri izjavljuju da je vojska lojalna šefu države, da štiti ustav i građane i da je u današnjim neredima učestvovao na strani Guaida samo jedan mali dio vojnika.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Horhe Areasa demantovao je navode da je u toku pokušaj vojnog puča i optužio Guaida da radi po nalogu Vašingtona.

Nikolas Maduro oglaso se porukom da su svi vojni zapovednici odani vladi i da su ga u razgovoru uvjerili da su potpuno lojalni ustavu i domovini.

A ministar odbrane Vladimir Padrini poručio je da su svi koji su stali na stranu Gvaida, kukavice i izdajnici.

Ruska novinska agencija Tas s potvrdila je da je predsjednik Putin imao konsultacije sa svojim savetom za nacionalnu bezbjednost o situaciji u Venecueli.

Američki predsjednik Donald Tramp kazao je na Twitteru da pažljivo prati situaciju u Venecueli i da podržava narod i njihovu slobodu.

Gvaido je lider opoziciji koji je na čelu parlamenta i proglasio se privremenim predsjednikom, dok je posljednjh nedjelja mnogo putovao po zemlji u pokušaju da izvrši pritisak na Madura da odstupi sa funkcije predsjednika.

CNN: Ranjen vojni pukovnik, Gvaido van Karakasa?

Vojni pukovnik upucan je danas tokom sukoba sa demonstrantima, izjavio je ministar odbrane Vladimir Padrino.

On je to napisao na Twitteru, navodeći da je do ranjavanja došlo tokom sukoba na jednom putu, prenosi CNN.

"U ovom trenutku ulazi u operacionu salu. Smatram da su vođe opozicije odgovorne", napisao je Padrino.

Kako prenosi američka televizija, vođa opozicije Huan Guaido i jedan od njegovih ključnih ljudi Leopold Lopez, koji je jutros pušten iz zatvora, su na putu, a njegov portparol je naveo da idu zapadno od Karakasa ne precizirajući tačno gdje.