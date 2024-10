Hapšenje u Francuskoj: Srpski kamiondžija oblijepio tijelo kokainom

DENKERK - Francuska policija uhapsila je državljanina Srbije koji je bio za volanom kamiona, a kod kog su pronađena dva kilograma kokaina.

Policijska akcija sprovedena je 7. oktobra na auto-putu A16 u gradu Denkerku na sjeveru Francuske.

"Policija je zaustavila kamiondžiju i obavila detaljan pregled vozila i vozača. Pretresom je pronađena droga. Dio narkotika bio je sakriven u kamionu, a dio je bio sakriven na tijelu vozača, ispod pazuha", navode izvori francuskih medija i dodaju:

"Naime, vozač je oblijepio tijelo paketima kokaina, misleći da neće biti otkriven. Vrijednost zaplijenjenog kokaina procjenjena je na oko 100.000 evra".

Nakon ovog otkrića, Srbin je odveden u policijsku stanicu, gdje je iznio konfuznu odbranu.

"Optuženi je iznio nepovezanu odbranu. Prema njegovoj verziji, njemu su u Belgiji nepoznate osobe naredile da preveze kokain u Veliku Britaniju, a on je u strahu od njih, kako je rekao, morao da pristane. On je, navodno, rekao i da on ne može sada da stupi u kontakt sa tim osobama, jer nema njihov kontakt niti ih poznaje“, naveo je izvor francuskih medija, prenosi Nova.rs.

Državljaninu Srbije određen je istražni zatvor do početka suđenja, koje je zakazano da danas popodne.

