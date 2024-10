Harisova najavila raskid sa Bajdenovom politikom

​VAŠINGTON - Demokratski kandidat za predsjednika SAD Kamala Haris rekla je da njeno "predsjednikovanje" neće biti nastavak "predsjednikovanja" Džoa Bajdena, u izazovnom intervjuu za desničarski kanal Fox News u srijedu naveče, dok je kritikovala Donalda Trampa zbog njegovih stalnih prijetnji "unutrašnjem neprijatelju".

U dvadesetpetominutnom intervjuu, obavljenom nakon što je Harisova održala skup sa više od 100 republikanskih zvaničnika u Pensilvaniji, Harisova je prvi put govorila za Fox News, koji je bio dosljedan pristalica republikanskog kandidata.

Bret Bajer, glavni politički urednik Fox Newsa, koji se ipak smatra protivtežom narativima koji se inače forsiraju na ovom kanalu, pristupio je intervjuu sa nizom desničarskih tema, uključujući imigraciju, prava transrodnih osoba i nastup Džozefa Bajdena, prenosi RTCG.

Harisova, koja je sadašnja potpredsjednica Amerike, pokušala je da se "proda" uglavnom starijoj republikanskoj publici kanala.

Govoreći o aktuelnim problemima imigracije, ona je istakla potrebu za reformom "pokvarenog sistema", prenio je CBS.

"Ne vjerujem u dekriminalizaciju prelaska granice. Nisam to radila kao potpredsjednica i neću to raditi ni kao predsjednica", istakla je Harisova.

Upitana je postoji li nešto što bi "učinila drugačije" od Bajdena, dok je Bajer pustio isječak potpredsjednice u prethodnom intervjuu, kada je govorila da joj ne pada ništa na pamet šta bi promijenila.

"Da budem vrlo jasna. Moje predsjedništvo neće biti nastavak predsjedništva Džozefa Bajdena i kao svaki novi predsjednik koji dođe na dužnost, donijeću svoja životna iskustva, svoja profesionalna iskustva i svježe nove ideje", kazala je Harisova.

Dodala je da ona predstavlja novu generaciju vođstva.

"Na primjer, kao neko ko nije proveo većinu svoje karijere u Vašington DC-ju, pozivam na ideje: bilo da su to od republikanaca koji me podržavaju, koji su bili pravi na pozornici sa mnom prije nekoliko minuta, i poslovni sektor i drugi, koji mogu doprinijeti odlukama koje donosim", rekla je Harisova.

Bajer je ukazao na ankete koje pokazuju da većina Amerikanaca vjeruje da je zemlja "na krivom putu" i upitao Harisovu zašto to govore kada je ona potpredsjednica od januara 2021, Harisova je sugerisala da ankete pokazuju zamor od Bajdena i Trampa.

Harisova je primijetila da nekoliko visokopozicioniranih bivših članova Trampove administracije sada vjeruje da on nije sposoban da služi, da je nestabilan, da je opasan i da su ljudi iscrpljeni od nekog ko se izjašnjava kao vođa.

Bajer je upitao zašto, s obzirom na te kritike, Tramp, republikanski kandidat za predsjednika Amerike, ima podršku "pola zemlje". Dodao je: "Jesu li oni glupi?"

"Nikad to ne bih rekla o američkom narodu. I zapravo, ako slušate Donalda Trampa, ako gledate bilo koji od njegovih skupova, on je taj koji ima tendenciju da ponizi, omalovažava i umanji američki narod. On je taj koji govori o unutrašnjem neprijatelju. Unutrašnji neprijatelj, koji govori o američkom narodu, sugerišući da će američku vojsku okrenuti protiv američkog naroda", kazala je Haris.

