Harisova se pojavila u sjedištu Demokratske stranke (VIDEO)

Kamala Haris je zahvalila radnicima u sjedištu Demokratskog nacionalnog odbora u Vašington DC prilikom neplanirane posjete na dan izbora.

"Odlučila sam navratiti!", rekla je ona.

Kratko razgovarajući s tamošnjim radnicima, Harisova je preuzela mobilni telefon od jednog volontera koji je u posljednjem trenutku telefonirao s biračima.

“Alexandria, ovo je Kamala Haris”, rekla je uz klicanje.

"Jeste li već glasali? Jeste, hvala vam!"

Takođe su naveli kako je Haris danas kontaktirala lokalne stanice u Pensilvaniji, Džordžiji i Sjevernoj Karolini, prenosi Aljazeera.

"Have you voted already? You did! Thank you!" Vice President Harris stops by DNC headquarters, speaks to staff and takes some phone calls. pic.twitter.com/oKMKYddWso