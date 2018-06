Havaji: Nestala cijela sela, a nastala "nova zemlja"

HONOLULU - Zbog najnovije erupcije vulkana na havajima potpuno uništena naseljena oblast u blizini havajskog Velikog ostrva.

Zaliv koji se nalazio između te oblasti i Velikog ostrva pretvoren je u novu zemlju.

Ta oblast je sada potpuno prekrivena vulkanskim stijenama, a svega nekoliko kuća je "preživjelo" na jednoj od plaža Kapoho, saopštili su zvaničnici i naučnici američkog Geološkog instituta, prenosi AP.

Na osnovu dokumenata, utvrđeno je da je u toj oblasti bilo 279 kuća.

"Oblast je potpuno nestala i nema nikakvih dokaza o bilo kakvim kućama. Na sjeveru te oblasti, ostalo je svega nekoliko kuća u oblasti oko Kapoho plaže", saopšteno je iz Instituta.

Naučnici i dalje bilježe aktivnosti vulkana i navode da nije moguće reći kada će se zaustaviti.

Kako je navedeno, aktivnosti vulkana dodatno je pojačao zemljotres jačine 5,6 po Rihteru, koji je dodatno pojačao izlivanje lave.

In Hawaii, the entire neighborhood of Vacationland has been covered by lava, as Kilauea spews destructive rivers of molten rock into the sea. https://t.co/zTxYjJf6Rn pic.twitter.com/T2UlDmkAsb