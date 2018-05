Havajima prijete "vatrene lopte", eksplozije i trovanje

Kilauea vulkan na Havajima u erupciji je već sedam dana.

Stručnjaci upozoravaju da može biti još gore i da Havajima prijete "vatrene lopte".

Na putu lave do sada se našlo na desetine objekata, evakuacija stanovništva i dalje traje, a materijalna šteta je ogromna.

Međutim, to je ništa šta bi moglo da se dogodi, upozoravaju havajske vlasti, ako lave stigne do geotermalne elektrane, koja je na putu lave. Ako te hemikalije dođu u kontakt sa lavom izazvaće velike eksplozije, a "vatrene lopte" mogle bi da ugroze radijus od nekoliko kilometara, prenio je Independent.

Rush to move tens of thousands of gallons of flammable chemicals from Hawaii volcano lava path https://t.co/VyXqh7EnAI pic.twitter.com/uEVAxscJht