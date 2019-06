Helikopter pao na zgradu u Njujorku

Do prave drame došlo je u Njujorku gdje je, za sada pod nerazjašnjenim okolnostima, došlo do helikopterske nesreće.

Naime, na jedan neboder srušio se helikopter.

"CNN" javlja da su na mjesto događaja upućeni vatrogasci i veliki broj interventnih ekipa.

Mediji navode da je helikopter pao na neboder u blizini "Time Squarea.

View down 51st St with fire trucks on the scene amid reports of a plane or helicopter crash in Midtown, Manhattan pic.twitter.com/vZxPvX1uJP