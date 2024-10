Helikopter udario u stub u Hjustonu, poginulo više osoba (VIDEO)

Više osoba, uključujući jedno dijete, poginulo je kada je helikopter sinoć udario u stub predajnika u Drugom okrugu grada Hjustona u saveznoj državi Teksas i izazvao eksploziju i rušenje konstrukcije, izjavio je danas gradonačelnik Hjustona Džon Vajtmir.

“Nesreća se dogodila u blizini raskrsnice ulica Engelki i Nort Enis oko 20.00 časova po lokalnom vremenu, izazivajući veliku i veoma bučnu eksploziju”, rekao je Vajtmir na sinoćnoj konferenciji za novinare, prenosi Si-En-En.

Zvaničnici nisu precizirali koliko je ljudi poginulo, ali, prema riječima šefa hjustonske policije Noe Diaza, četiri osobe nalazile su se u privatnom helikopteru.

Gradonačelnik je rekao da je, po svemu sudeći, helikopter poletio sa aerodroma Elington, koji se nalazi oko 27 kilometara južno od mjesta nesreće, ali odredište za sada nije poznato, prenosi Tanjug.

“Ovo je tragičan događaj i tragičan gubitak života”, rekao je šef hjustonske policije Diaz, a gradonačelnik Vajtmir je potvrdio da su ljudi koji žive nedaleko od mjesta nesreće bezbjedni.

