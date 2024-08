Heman Bekele "Tajmovo" dijete godine, izumio sapun koji bi mogao liječiti rak kože (VIDEO)

Tinejdžer koji je stvorio sapun koji bi mogao "transformisati liječenje raka kože" izabran je za dijete godine 2024. od strane časopisa "Time" i "Time for Kids".

Heman Bekele iz Annandalea, Virginia, 15-godišnji je naučnik "koji bi mogao promijeniti način na koji liječimo rak kože", navodi Time u svojoj objavi.

"Potpuno je nevjerovatno pomisliti da će jednog dana moj komad sapuna moći direktno uticati na nečiji život", rekao je Bekele za Time.

"To je razlog zašto sam sve ovo uopšte započeo."

Introducing our Kid of the Year, Heman Bekele: The fifteen-year-old invented a soap that could one day treat, and even prevent, some skin cancers https://t.co/3uonC5hDR9 pic.twitter.com/6gwdJwmQG8

Tinejdžer je odabran nakon što je stvorio sapun koji bi mogao biti "pristupačniji način za isporuku lijekova za liječenje raka kože, uključujući melanom", navodi se u saopštenju časopisa.

Heman Bekele je već sa četiri godine počeo da pravi smjese zbog čega su njegovi roditelji mislili da će im kuća izgorejti. Ipak Hemana je inspirisala teška situacija u Etiopiji kada je video kako njegovi zemljaci mukotrpno rade pod jakim suncem.

Štetno UV zračenje je najčešći uzrok ove podmukle bolesti. Saznanje da proshečno liječenje ove bolesti košta 40.000 dolara, Hemana je izazvalo da napravi izum koji bi svako mogao da koristi. Sapun je nešto što svi nanose na kožu, lak je za upotrebu, a najponosniji je na činjenicu da nema štetna dejstva.

Njegov san je da sapun za četiri godine bude svima pristupačan.

Možda će proći godine pre nego što takav proizvod dođe na tržište, ali ovog ljeta Heman, koji ima 15 godina, već provodi dio svakog radnog dana radeći u laboratoriji u školi javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg u Baltimoru, u nadi da će ostvariti svoj san.

Godine 2023., 3M i Discovery Education proglasili su Bekelea najboljim mladim naučnikom Amerike kada je imao samo 14 godina nakon što se takmičio protiv devet drugih finalista, ranije je objavio USA TODAY.

Bekele je osvojio i novčanu nagradu od 25.000 dolara.

This is Heman Bekele. Time just named him their "Kid of the Year" after he invented a bar of soap that can treat skin cancer. It all started when received a chemistry set as a gift when he was 7 years old. After his family immigrated to America, he noticed that back home in… pic.twitter.com/cm9xesiMhT