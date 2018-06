Hiljade Amerikanaca na protestima: "Šta je slijedeće, logori?"

Njujork - Hiljade demonstranata u SAD maršira u većim i manjim gradovima, zahtijevajući od administracije predsjednika Donalda Trampa da spoji djecu migranata sa roditeljima.

Do protesta je došlo zbog američke vlasti koja djecu na granici prisilno razdvaja.

Očekuje se da će više od 700 planiranih marševa privući stotine hiljada ljudi širom zemlje, od gradova koji su prijateljski nastrojeni prema imigrantima, poput Los Anđelesa i Njujorka, do konzervativnijih kao što je Vajoming, a pod sloganom "Porodice treba da budu na okupu", prenosi AP.

Hiljade demonstranata obučenih u bijelo okupilo se u subotu rano ujutro u Parku Lafajet preko puta Bijele kuće, sa transparentima na kojima piše "Šta je slijedeće, koncentracioni logori?" i "Meni je stalo, a tebi?".



Uoči planiranog marša preko Bruklinskog mosta, hiljade ljudi je uzvikivalo "Sramota!" i "Ukinite pritvor!". Manje grupe ljudi okupile su se u gradskim parkovima i na trgovima u svim američkim državama, na ukupno 703 lokacije širom SAD, a fotografije su ubrzo počele da se šire po društvenim mrežama.



Demonstrantima su se priključila i djeca.



Oko 2.000 djece migranata i dalje je odvojeno od svojih roditelja, uprkos Trampovoj izvršnoj uredbi kojom se okončava njegova sporna politika, napominje BBC.

Thousands of people are marching in New York against family separation at the southern US border in a demonstration dubbed #FamiliesBelongTogetherMarch pic.twitter.com/ncM1WOBLlA