Hiljade Izraelaca protestuje ispred Kneseta protiv reforme (VIDEO)

JERUSALIM - Desetine hiljada Izraelaca protestuju danas ispred Kneseta u Јerusalimu protiv planirane vladine reforme pravosuđa.

Držeći izraelsku zastavu, ključni organizator protesta protiv reforme Šikma Bresler predvodi desetine hiljada demonstranata ispred Kneseta uz skandiranje: "Nećemo odustati!", objavio je "Tajms of Izrael".

Bresler je uhapšen na protestima prošle sedmice, a kasnije je pušten.

Dva demonstranta ušla su danas u Kneset i na snimcima se vidi kako viču na ministra obrazovanja Јoava Kiša u parlamentu da treba da podnese ostavku prije nego što ih je policija odvela.

Bivši izraelski ministar odbrane Moše Јalon rekao je za "Tajms of Izrael" da se očekuje da premijer Benjamin Netanijahu najavi pauzu u sprovođenju vladine inicijative za reformu pravosuđa koja izaziva velike podjele.

Nacionalni radnički sindikat Histadrut naložio je svim državnim službenicima da stupe u štrajk, uključujući i sva izraelska diplomatska predstavništva širom svijeta. Portparol izraelske ambasade u SAD potvrdio je da se to diplomatsko predstavništvo zatvara do daljneg.

Aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu zatvoren je zbog štrajka čiji je povod pravosudna reforma u Izraelu, ali i smjena ministra odbrane Јoava Galanta. Izraelski komitet za upravljanje aerodromima saopštio je da neće biti letova sa "Ben Guriona", prenijeli su izraelski mediji.

"Tajms ov Izrael" izvijestio je da je jedan vozač automobila očigledno pokušao da pregazi demonstrante protiv reforme pravosuđa u Tel Avivu, a očevici su rekli da policija nije pokušala da ga zaustavi.

Premijer Izraela pozvao je danas izraelske demonstrante i kontrademonstrante da se uzdrže od nasilja nakon što su nemiri danas eskalirali zbog spora u vezi sa planiranom vladinom reformom pravosudnog sistema. Netanijahu je taj poziv uputio preko Tvitera.

"Nijedna vlada nije dala naša prava i nijedna vlada neće uzeti naša prava", rekao je opozicioni lider Јair Lapid demonstrantima ispred Kneseta.

Pojedini poslanici Netanijahuove vladajuće koalicije pozvali su pristalice da izađu na kontraproteste, kao odgovor na demonstracije koje već mjesecima održavaju protivnici vladine reforme pravosuđa, prenio je Rojters.

"Tajms of Izrael" je najavio da će se danas sastati vojni lideri da bi razgovarali o razvoju događaja, nakon što je Netanijahu smijenio ministra odbrane.

Više desetina hiljada Izraelaca izašlo je u nedjelju na ulice gradova širom zemlje u znak protesta zbog odluke izraelskog premijera da smijeni ministra odbrane Јoava Galanta koji je pozvao vladu da zaustavi donošenje spornog plana o reformi pravosuđa.

Israel protests: Flights from Tel Aviv airport grounded as demonstration... https://t.co/ODLxZ3GNH4 via @YouTube