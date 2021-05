Hiljade demonstranata u Tel Avivu traže suživot Jevreja i Arapa

TEL AVIV - Hiljade demonstranata izašle su sinoć na ulice Tel Aviva tražeći suživot Jevreja i Arapa.

Te demonstracije u Tel Avivu su samo jedan od protesta u brojnim gradovima Izraela, u kojima se nakon 11-dnevnih oružanih sukoba traži mir između Izraelaca i Palestinaca, prenosi AP.

Lider najuticajnije arapske stranke u Knesetu Ajman Odeh pozvao je da se pored Izraela formira palestinska država.

"Ovdje žive dva naroda i oba imaju pravo na samoopredjeljenje", poručio je Odeh.

Poznati izraelski pisac David Grosman predočio je da "bitka koje se danas bije nije borba između Arapa i Jevreja, već između onih koji s obje strane pokušavaju da žive u miru i u poštenoj saradnji i onih koji se i na jednoj i na drugoj strani hrane mržnjom i nasiljem".

