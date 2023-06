Hiljade ljudi evakuisane u Kini: Pukotine na ulicama sežu do dubine od 1.300 metara (FOTO)

​PEKING - Nekoliko hiljada ljudi evakuisano je posljednjih dana iz nekoliko stambenih zgrada u gradu Tjanđinu, na sjeveru Kine, nakon što je urušavanje tla stvorilo velike pukotine na obližnjim ulicama, objavile se lokalne vlasti.

Velike pukotine pojavile su se na ulicama u blizini stambenog kompleksa u okrugu Đinan u Tianđinu.

Prema informacijama koje su na društvenim mrežama objavile lokalne vlasti, pukotine sežu do dubine od 1.300 metara.

Od 3. juna evakuisano je 3.899 stanovnika iz najmanje tri zgrade sa 25 spratova, u obližnje hotele, prenosi Global tajms.

Gradska uprava Tjanđina nazvala je incident "iznenadnom geološkom katastrofom" nakon prvih informacija koje su dobili od stručnjaka i nekoliko vladinih službi koje su snimile lokacije.

"Ne može se isključiti da je bušenje geotermalnih izvora rezultiralo gubitkom tla i njegovim urušavanjem u tom području", saopštili su ti izvori.

Posljednji događaji skrenuli su pažnju na pitanje sigurnosti stambenih zgrada u Kini. Inače, kineska je vlada uvela stroga pravila i oštre kazne u slučaju nezadovoljavajućeg upravljanja nekretninama, napominje Rojters.

