Hiljade ljudi na ulicama Budimpešte zbog protesta protiv Orbanove vlade

Više desetina hiljada ljudi protestovalo je danas u centru Budimpešte protiv vlade Viktora Orbana, a demonstracije je predvodio advokat Peter Mađar koji je ranije bio blizak vlasti, ali je nedavno pokrenuo politički pokret protiv Orbana.

Mađar je bivši suprug bivše Orbanove ministarke pravosuđa Judit Varge i planira da formira svoju stranku, a trojica učesnika protesta rekli su Rojtersu da ih je on privukao jer je bio blizak Orbanovoj vladi i zna kako ona funkcioniše.

"Znali smo da postoji korupcija, ali on to kaže kao insajder i to nam je potvrdio", rekla je, noseći mađarsku zastavu, jedna učesnica protesta.

Mađar je postao poznat javnosti u februaru, kada je dao zapaljive izjave o unutrašnjem funkcionisanju vlade. Optužio je šefa premijerovog kabineta Antala Rogana da vodi centralizovanu propagandnu mašineriju.

Objavio je i snimak razgovora s bivšom suprugom u kojoj Varga detaljno opisuje pokušaj višeg saradnika šefa Orbanovog kabineta da se umiješa u jedan slučaj podmićivanja, što tužioci sada istražuju, prenosi Hina.

Istraga dolazi u politički osjetljivom trenutku za Orbana, uoči izbora za Evropski parlament u junu i nakon skandala u februaru s pomilovanjem osuđenika za seksualno zlostavljanje djece, zbog čega su ostavke podnijele Varga i predsjednica države Katlin Novak.

