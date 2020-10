Hiljade ljudi ponovo na ulicama Minska, specijalci naoružani do zuba

MINSK - Više desetina hiljada građana i danas je izašlo na ulice Minska i traže ostavku bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

Kako javljaju strani mediji, u gradu su raspoređena oklopna vozila, koja bi navodno trebalo da spriječe prodor demonstranata u centar. Protest, 71. po redu počeo je u 14 časova, a građani su se organizovali na društvenim mrežama.

Ljudi nose zastave i uzvikuju "ostavka" dok idu ka rezidenciji Lukašenka. Prema nezvaničnim informacijama u prvih sat vremena privedeno je 50 ljudi, a demonstranti tvrde da policija patrolira u civilnim kombijima iz kojih bacaju dimne bombe na građane.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima se vide specijalci naoružani do zuba kako odvraćaju građane od centra grada.

Podsjetimo, Lukašenko je prije sedam dana dozvolio da bezbjednosne snage mogu da koriste bojevu municiju, ako dođe do radikalizacije protesta, odnosno, ako demonstranti budu nasilni.

