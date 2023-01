Hiljade odaju počast pokojnom papi Benediktu (VIDEO)

VATIKAN - ​Vrata bazilike svetog Petra u Vatikanu otvorena su u ponedjeljak kako bi hiljade ljudi koji su stajali u redu ispred njega mogli odati počast pokojnom papi emeritusu Benediktu XVI, koji je preminuo na Staru godinu u svojoj 95. godini.

Tijelo njemačkog bivšeg pape, koji je odustao od te uloge 2013. godine, leži tri dana prije pogreba.

Ljudi su se počeli okupljati ispred bazilike u zoru prije nego što su se vrata otvorila. Javnost će u ponedjeljak tijelo moći razgledati deset sati, dok je za utorak i srijedu predviđeno dvanaest sati.

Tributes pour in for the former Pope a day before he lies in state at St. Peter’s Basilica. Thousands are expected for his funeral on Thursday. The Vatican reveals the last words of Pope Emeritus Benedict XVI: saying in Italian, Lord, I love you. pic.twitter.com/n6vsTg5qgK