Hitne službe spašavale putnike iz poplavljenog voza u Kini

DŽENGDŽOU – Kineske hitne službe morale su poduzeti operaciju spašavanja putnika koje je poplava zarobila u vozu podzemne željeznice u središnjoj provinciji Henan.

Kako javljaju kineski mediji, u voz s putnicima koji su u utorak putovali u Džengdžou, prodrla je voda. Video i slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako stoje na sjedištu voza i pokušavaju se zadržati iznad vode. Radnici hitnih službi su spašavali putnike jednog po jednog. Nema informacija o žrtvama.

Provinciju Henan posljednjih dana je pogodila jaka kiša koja je rezultirala poplavom koja je zahvatila više od desetak gradova u regiji. U Džengdžouu je zatvoren čitav gradski sistem podzemne željeznice.

Smatra se da se kišna voda slijevala u podzemne tunele i vozove. Poplavama su pogođene stanice podzemne željeznice i u ostalim dijelovima grada.

Pouring rain hit the subway station of #Zhengzhou, capital of the province, and left the passengers stuck in the carriage. Luckily, all the passengers have been evacuated now. #floods pic.twitter.com/NDtlUo3swJ