Hladnoća odnosi živote u SAD: Tramp moli globalno zagrijavanje "da se vrati"

VAŠINGTON - Najmanje pet ljudi umrlo je zbog talasa veoma hladnog vremena koji je zahvatio nekoliko američkih država.

Najmanje 55 miliona stanovnika SAD suočiće se narednih dana sa istorijskim hladnoćama i temperaturama koje će se spustiti i na minus 53 stepena, a naučnici ovako niske temperature obrazlažu meteorološkim fenomenom zvani "polarni vorteks".

Čikago će biti hladniji i od Antarktika, navodi BBC, dodajući da se ovako niske temperature događaju jednom u 25 godina.

Zbog izuzetno niske temperature, u Čikagu u školu danas neće ići 360.000 učenika.

"New York Times" piše da "polarni vorteks" donosi opasno niske temperature zbog čega će škole i univerziteti biti zatvoreni.

Vanredna situacija proglašena je u Viskonsinu, Mičigenu, Ilinoisu, Alabami i Misisipiju, a vlasti u Ajovi su upozorile građane da tokom boravka na otvorenom ne udišu duboko i ne govore mnogo.

Američki meteorološki zavod objavio je da bi i samo 10 minuta boravka na ovakvoj hladnoći moglo da dovede do ozbiljnih promrzlina. Naučnici objašnjavaju da su niske temperature posledica porasta temperature u stratosferi iznad Sjevernog pola, na visinama između 20 i 30 kilometara.

Uzrok je kovitlac arktičkog vazduha koji se odvojio od polarnog vrtloga, a koji inače kruži iznad Sjevernog pola.

Na hiljade škola je zatvoreno, najviše na području sjeverozapada SAD. Osim škola zatvorene su i brojne vladine agencije.

Kako prenosi "Index", policija javlja i o porastu kriminala na ulicama Čikaga, gdje lopovi navodno ljudima prijete pištoljima i kradu im jakne i bunde.

Ovim povodom oglasio se i predsjednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da "na prelijepom Srednjem zapadu", ledene temperature dostižu minus 60 stepeni i da ljudi ne mogu da izdrže napolju ni par minuta.

"Šta se zaboga desilo sa tim globalnim zagrijavanjem? Molim te vrati se brzo, trebaš nam!", napisao je Tramp.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!