Hoće li Tramp ići na robiju?

NJUJORK - Donald Tramp, bivši američki predsjednik i kandidat na ovogodišnjim izborima u SAD, proglašen je krivim po sve 34 tačke optužnice za krivotvorenje dokumenata, s ciljem prikrivanja isplate za ušutkivanje glumice u filmovima za odrasle Stormi Danijels uoči izbora 2016. godine.

Sada je pitanje kakva će biti presuda, a to je odluka koja je u potpunosti na sudiji koji nadzire slučaj Huanu Merčanu.

Tramp je proglašen krivim za krivotvorenje poslovne dokumenacije u prvom stepenu je kazneno djelo klase E u Njujorku, odnosno najmanje ozbiljna kategorija.

Kažnjiva je do četiri godine zatvora, a izricanje presude je zakazano za 11. juli.

Stručnjaci navode da bivši predsjednik vrlo vjerovatno neće ići u zatvor, jer mu je ovo prvi prestup, a zločin je nenasilne prirode.

"Mislim da ga sudija vjerovatno ne bi zatvorio samo pod tim okolnostima", rekla je Šeril Beder, profesorica prava na Univerzitetu Fordham, koja je kaznu zatvora nazvala "malo vjerojatnom", pa nastavila:

"Ali s obzirom na to da je on bivši predsjednik, ima detalje u tajnoj službi i takođe je vjerovatni republikanski kandidat, mislim da bi to bilo logistički teško izvesti te bi imalo i političke implikacije koje mislim da sudija Merčan želi izbjeći".

Kazna će najvjerovatnije biti novčana, uslovna, društveno korisni rad ili neka kombinacija.

Ovisiće mnogo o tome i kako Merčan tumači Trampovo ponašanje, koje uključuje optužbe za namješteno suđenje.

"Sudija bi Trampovo ponašanje mogao smatrati nanošenjem duboke štete cijeloj zemlji utičući na sam izborni proces na najvažnijim izborima u državi", tvrdi Beder.

Međutim, čak i da Tramp bude osuđen na zatvorsku kaznu, on će se žaliti, a žalbeni postupci traju mjesecima, pa i godinama.

Stoga ova presuda ne utiče na njegovu mogućnost na kandidovanje.

U najbizarnijem scenariju može biti predsjednički kandidat iz zatvora, ali nije razjašnjeno da li može biti u službi predsjednika iz zatvora, s obzirom na to da ne bi imao mogućnost pomilovati sam sebe jer se radi o zločinu na nivou savezne države, a ne federalnom, prenosi "Avaz".

