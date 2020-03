Hoće li dolazak toplijeg vremena "ubiti" virus korona?

PEKING - Studija Univerziteta "Sun Yat-sen" u kineskom Guangžu otkriva da određena temperatura pogoduje širenju virusa korona, piše "South China Morning Post".

Studija, koja je objavljena prošlog mjeseca i koja još mora proći recenziju, sugeriše da toplota ima značajan uticaj na virus korona te da bi toplota mogla da utiče na njegovo širenje.

Virus korona je, kako se navodi u studiji, osjetljiv na visoke temperature, koje bi mogle da uticati na sprečavanje njegovog širenja u zemljama s toplijom klimom, dok bi zemlje s hladnijom klimom trebalo da uvedu strože kontrole po pitanju virusa.

U mnogim zemljama svijeta vlade i stručnjaci se nadaju da će se broj oboljelih smanjivati s toplijim vremenom, ali druga studija koju je objavila grupa istraživača, među kojima je i epidemiolog Mark Lipsič sa Univerziteta Harvard, otkriva da je širenje virusa korona moguće i u područjima s različitom količinom vlage u vazduhu.

"Same vremenske prilike, poput povećanja temperature i vlažnosti vazduha neće nužno uticati na opadanje broja zaraženih od virusa korona bez implementacije zdravstveno javnih mjera", navodi se u toj studiji.

Naime, grupa naučnika svoju studiju temelji na podacima svakog slučaju virusa korona koji je potvrđen između 20. januara i 4. februara, što uključuje više od 400 kineskih gradova i regija.

Podaci su upoređeni s meteorološkim podacima za januar, a analiza je pokazala da je broj zaraženih narastao dok je temperatura vazduha iznosila 8.72 stepeni Celzijusa, da bi nakon toga broj zaraza počeo da pada.

"Temperatura vazduha ima uticaj na okolinu u kojoj ljudi žive te ona može imati i ulogu po pitanju kontrole epidemija", navodi se u studiji, prenosi "Jutarnji list".

Hasan Zaraket, stručnjak Centra za infektivne bolesti na američkom Univerzitetu Beirut, tvrdi pak da toplije i vlažnije vrijeme može uticati na manji prenos virusa korona.

"Još uvijek učimo o tom virusu, ali ono što znamo o drugim virusima korona može nam biti od pomoći", tvrdi Zaraket.

"Ako nam vremenske prilike uspiju pomoći u smanjivanju prenosa virusa, onda možemo zaustaviti njegov daljnje širenje", tvrdi on.

Majk Rajan, šef odjeljenja za hitne situacije pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, poručio je javnosti da se pretjerano ne nada da će epidemija nestati automatski s dolaskom ljeta

"Moramo pretpostaviti da će se virus i dalje širiti. Davali bi ljudima lažnu nada kada bismo rekli da će on nestati poput prehlade, ali ne možemo to tvrditi jer za to još ne postoje dokazi", kazao je Rajan.

(Jutarnji.hr)