Hong Kong zatvara škole, crveni alarm zbog obilnih padavina

Hong Kong je danas zatvorio škole, nakon što su vlasti izdale crveno upozorenje za obilne padavine i moguće velike poplave, a samo nekoliko dana nakon što je grad bio pogođen najjačom kišom u posljednjih 140 godina.

Gradska meteorološka agencija izdala je "crveno" upozorenje, drugo po snazi, prije 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, i saopštila da pada kiša čija količina prelazi 50 milimetara za sat vremena, s napomenom da će se padavine vjerovatno nastaviti, prenosi Rojters.

Berza u Hong Kongu će ostati otvorena osim ako na snazi ne bude najviši, "crni" meteo-alarm.

Obilna kiša dolazi u trenutku kada ovaj kineski Specijalni administrativni region još uvijek sanira štetu od jake kiše povezane sa tajfunom Haikui koji je pogodio region posljednjih dana.

Mnoga područja imaju i dalje imaju visok rizik od klizišta nakon neuobičajeno vlažnog vremena.

Velika količina vode preplavila je prošle nedjelje uske ulice Hong Konga, tržne centre, metro stanice i tunele, a dvije osobe su poginule, dok je 144 povrijeđeno u tom nevremenu, navodi Rojters.

The Red Rainstorm Warning Signal remained in force in #HongKong Thursday morning for about four hours and a half, with classes of schools suspended. Low-lying areas in #ChaiWan, including underground parking lots, were severely soaked. (Andy Chong/ China Daily) pic.twitter.com/KLCJ1Zol6Z