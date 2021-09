Hrabre žene se suprotstavile talibanima u Kabulu, objavljeni snimci

KABUL - Tokom protesta za prava žena na jednakost u Kabulu izbili su sukobi u kojima ima povrijeđenih, prema snimcima lokalnih TV stanica koje prikazuju haotične scene.

Najmanje jedna osoba je povrijeđena, sudeći po videu koji je objavio jedan od novinara, a prikazuje ženu kojoj iz rane na glavi curi krv, prenosi portal Index.

Avganistanske žene već dva dana protestvuju u glavnom gradu, koji je pod kontrolom talibana, zahtijevajući ženska prava, jednakost, pravdu i demokratiju.

Aktivistice su u subotu u blizini avganistanske predsjedničke palate protestvovale noseći transparent na kojem je pisalo "Mi nismo žene devedesetih".

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koje prikazuju desetak i više žena kako se suprotstavljaju naoružanim talibanskim snagama bezbjednosti. Neke od žena su kašljale, pa se pretpostavlja da su talibani koristili suzavac, a neke od njih tvrde da su pretučene.

"Čini se da građanski i politički protesti više nisu dopušteni", napisao je na Twitteru avganistanski novinar Zaki Daryabi, koji je objavio video.

Look to the footage: What is happening with #women marches in #Kabul. It seems civilian and political protest are not allow any more. Taliban trying to stop women march which happening second day in row. #Afghanistan pic.twitter.com/vqa8QONLOj