Hrvatica napušta Bijelu kuću zbog sukoba sa Melanijom?

VAŠINGTON - Prva dama SAD Melanija Tramp zatražila je da Bijela kuća prekine saradnju sa zamjenicom savjetnika za nacionalnu bezbjednost Mirom Rikardel, izjavila je danas portparolka kancelarije prve dame Stefani Grišam.

Inače, Rikardel, rođena kao Radielović, porijeklom je Hrvatica, a za zamjenicu američkog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džona Boltona imenovana je ranije ove godine.

"Stav kancelarije prve dame je da ona više ne zaslužuje da služi u Bijeloj kući", rekla je Grišam, a prenosi Rojters.

BREAKING: Aides say that Mira Ricardel has not been fired from the White House amid reports of her being escorted out following clash with the First Lady - Bloomberg https://t.co/MpTj9oHJ3q pic.twitter.com/L915JPwrD7