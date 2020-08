Hrvatski pomorac povrijeđen u eksploziji u Bejrutu

ZAGREB - Jedan od 11 hrvatskih pomoraca koji su se zatekli u bejrutskoj luci u trenutku snažne eksplozije, potvrdio je da je njegov kolega povrijeđen i da je u bolnici, ali da nije životno ugrožen.

Rekao je da je riječ o povredi ruke.

Hrvatski portal Morski piše da se pomorci nalaze na brodu specijalizovanom za prevoz vozila "City of Rome", koji plovi pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva.

Brod "City of Rome" u libansku luku u utorak u prijepodnevnim satima, a eksplozija se dogodila oko 17 sati na udaljenosti, kaže, manjoj od 500 metara od broda.

"Niko nije životno ugrožen. Spasilo nas je to što niko nije bio na palubi. Neugodno iskustvo, jer teško je opisati riječima tu detonaciju i udar koji nastaje nakon eksplozije", ispričao je jedan pomorac za portal Morski.

Prema njegovim riječima, najveća opasnost su bile krhotine koje su letjele na sve strane.

"To su veliki komadi gvožđa, kao rakete i geleri. To da vas pogodi, na licu mjesta ste mrtvi. Cijela luka je puna tih krhotina, ta detonacija je premještala cijele kontejnere po deset metara. To se ne može opisati riječima. Nažalost, ima mrtvih i ovdje po okolnim brodovima"”, rekao je neimenovani pomorac.

Portal saznaje da su u pitanju pomorci iz Aljmaša, Rijeke, Šibenika, Splita, Dubrovnika i Zadra.

Splitska Slobodna Dalmacija piše da hrvatski ambasador u Kairu, koji "pokriva" i Liban, kaže da u toj državi trenutno boravi između 150 i 200 hrvatskih državljana i da zasad nema informacija da je neko od njih povrijeđen.