Hrvatu 12 godina robije, radnog kolegu izbo devet puta

BEČ – Državljanin Hrvatske osuđen je na 12 godina zatvorske kazne nakon što je na božićnoj proslavi decembra, 2023. godine izbo radnog kolegu.

On je tokom izricanja presude bio sasvim miran, tvrdeći da je u pritvoru spoznao vjeru pa je čak sudiji i pokazao crtež Isusa, koji je sam nacrtao u zatvoru. Ipak, to mu nije pomoglo prilikom izricanja presude, jer je bio optužen za pokušaj teškog ubistva.

A, kako prenose austrijski mediji, sve se desilo 15. decembra prethodne godine, kada je molerska firma imala božićnu proslavu u bečkoj Landstrasse. Kako se moglo čuti tokom suđenja, svi su puno pili. Poslije jela došle su litre votke.

“Samo votka, votka i još votke”, rekao je osuđeni 47-godišnjak. “Popio sam barem litru” – a poslije toga malo čega se sjeća.

Navodno, došlo je do sukoba sa radnim kolegom koji mu je rekao da ide kući negdje oko 23 sata, jer je bio toliko pijan.

Međutim, Hrvat je tada izvukao nož i snažno izbo žrtvu u stomak i bok. Žrtva je imala devet uboda i preživio je samo zahvaljući pravovremenoj pomoći spasilačkih službi.

Advokat Hrvata je na Zemaljskom sudu u Beču pokušao uvjeriti sudiju i porotu da je njegov klijent zaista miran čovjek te da ni sam ne može objasniti što se dogodilo kobne noći.

I sam 47-godišnjak ne može da shvati šta se desilo:

“Bio sam tamo sa svojim radnim kolegama koje stvarno volim. I mene svi vole. Nikada nije bilo problema.”

On je dodao da se samo sjeća da su ga četiri kolege napale, sasvim iznenada, te da se on jednostavno branio. Međutim, dokazi sa lica mjesta govorili su drugačije i on je osuđen na 12 godina. Presuda nije pravosnažna.

