Htjeli da umru zajedno, ona preživjela pa optužena za ubistvo

Denis (81) i Mavis Eklston (80), odlučili su da zajedno umru nakon što je njegov rak zašao u terminalnu fazu.

Popili su koktel lijekova, a on je umro, dok su ljekari spasili Mavis, nakon čega je optužena za muževo ubistvo.

Kćerka Džoj Muns izborila se za majčinu slobodu na suđenju koje je trajalo dvije sedmice.

Par je u braku bio 60 godina i ima troje djece. U poruci na 14 strana, kojom su htjeli da se oproste od porodice, napisali su da su odlučili da prekinu svoje živote zbog "lošeg zdravlja, zlostavljanja i svađa sa komšijama".

Porodica tvrdi da je policija maltretirala Mavis u zatvoru, a njen sin Kevin kaže da mu je policijski načelnik rekao kako će od njegove majke 'napraviti primjer'.

Mavis je na sudu rekla da je na dan kada su popili smrtonosni koktel njen suprug zbog bolova 'jaukao kao ranjena životinja' te da su se onda dogovorili da će sve završiti.

"Molio me da mu pomognem da umre i dao mi je tačne uputstva kako da to napravim. Rekla sam mu da ako je stvarno odlučio da tako ode, da i ja idem s njim. Moj život je ništa bez njega i uopšte me nije bilo briga hoću li dalje živjeti. Da me Denis danas opet isto zamoli, sve bih isto napravila. Željela sam da budem sa svojim suprugom", ispričala je ona, prenosi "24sata.hr".