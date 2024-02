Hunta uvela obavezan vojni rok za mladiće i djevojke

NEJPJIDO - Vojna hunta u Mjanmaru uvela je obaveznu vojnu službu za sve mladiće i djevojke, objavili su državni mediji, dok se hunta bori da obuzda naoružane pobunjenike koji se bore za veću autonomiju u raznim dijelovima zemlje.

Portparol hunte Zav Min Tun rekao je državnim medijima da svi muškarci od 18 do 35 godina i žene od 18 do 27 godina moraju da služe do dvije godine vojnog roka, dok specijalisti, kao što su ljekari, moraju da služe do 45. godine starosti, u trajanju od tri godine.

Portparol je istakao da se služenje može povećati na ukupno pet godina tokom tekućeg vanrednog stanja, prenio je Rojters.

Agencija podsjeća da u Mjanmaru vlada haos otkako je vojska u puču preuzela vlast od izabrane vlade 2021. godine.

Vojska je od oktobra pretrpjela gubitke u ljudstvu tokom borbi protiv saveza tri pobunjeničke grupe etničkih manjina.

Zakon koji nalaže regrutaciju uveden je 2010. godine, ali nije sproveden.

Prema zakonu, za nepoštovanje toga zakona predviđena je kazna do pet godina zatvora.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.