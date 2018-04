I Melanija se oglasila o bombardovanju Sirije

VAŠINGTON - Melanija Tramp, prva dama Sjedinjenih Američkih Država i supruga predsjednika Donalda Trampa oglasila se na Twitteru povodom američkog napada na Siriju.

"Hvala jakim i hrabrim pripadnicima naše vojske u cijelom svijetu! Vaš kontinuirani doprinos i posvećenost bezbjednosti naše velike nacije neće nikada biti nezapažen ili necijenjen. I hvala svim vojnim porodicama, posebno djeci, hvala vam za vaše žrtvovanje", napisala je prva dama SAD-a Melanija Tramp.

Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska noćas su izvele vazdušne udare na Siriju, u kojima je pogođena i vazdušna baza zapadno od Damaska, u blizini granice sa Libanom.

Napad je pogodio i vojni depo u istočnom Kalamunu, sjeverozapadno od Damaska, lokaciju u Masjafu 170 kilometara sjeverno od prijestonice.

Sirijski mediji su javili da je pogođen naučno istraživacki centar u Damasku za koji Pentagon tvrdi da je korišćen za razvijanje i proizvodnju hemijskog i biološkog oružja, prenio je Reuters.

1/2: Thank you to the strong & courageous members of our U.S. military all over the world! Your continued contributions & commitment to the safety of our great nation will never go unnoticed or unappreciated.