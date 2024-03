I dalje dramatično u Nizozemskoj: Tri taoca puštena (VIDEO)

Policija je saopštila da su tri taoca koji su zadržana u kafiću u holandskom gradu Ede oslobođena, ali da talačka situacija i dalje traje i da je nekoliko osoba i dalje unutra.

"Kriza još nije završena", navedeno je saopštenju policije, prenosi holandski servis Nos.

Prethodno je policija saopštila da nema indicija da je uzimanje talaca povezano sa terorizmom.

Policija je ranije saopštila da u kafiću u gradu Ede u Holandiji od jutros postoji kriza sa taocima koja bi mogla uključivati oružje i eksploziv, a da je evakuisano 150 domova.

Policija je navela na platformi X da je moguće da je u incident umiješana osoba koja predstavlja opasnost za sebe i okolinu i savjetovala stanovnicima da ostanu kod kuće i izbjegavaju centar grada Edea, koji se nalazi u pokrajini Helderland.

Portparol policije je naveo da je situacija "definitivno ozbiljna", prenosi Tanjug.

Policija je postavila nekoliko kordona i u centru Edea prisutno je nekoliko specijalnih jedinica, prenosi NL Tajms.

Evakuisani stanovnici biće smješteni u gradskoj vijećnici, rekao je portparol opštine.

Brandweer, politie en ME is massaal uitgerukt. Lijkt te gaan om een incident rond café Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat. Vanuit het persvak kunnen we ook niet al te dichtbij komen. #Ede pic.twitter.com/c4C0x4aiyr

BREAKING: Multiple people taken hostage at bar in #Ede in the #Netherlands, city spokesperson says. #Breaking pic.twitter.com/mgJNCxdRSs