I medo Padington se oprostio od kraljice Elizabete Druge

Početkom juna je obilježeno 70 godina kraljice Elizabete na britanskom tronu, a tom prilikom je na YouTube postavljen simpatičan snimak sa medom Padingtonom. Nakon vijesti o njenoj smrti, na društvenim mrežama se oprostio i on.

Početkom juna ove godine kada je kraljica Elizabeta Druga proslavljala 70 godina vladavine, medo Padington se pridružio proslavi.

U videu koji je snimljen se vidi kako pijucka čaj, razgovara s kraljicom i otkriva šta ona nosi u svojoj torbici.

Nakon vijesti o smrti kraljice, na Twitteru se od nje oprostio upravo medo Padington.

"Hvala Vam gospođo na svemu".

Thank you Ma’am, for everything.