I to se dešava: Potop u pustinji (VIDEO)

Snažne grmljavinske oluje i obilne padavine sa poplavama pogodile su pustinje na jugozapadu Azije, odnosno na Srednjem istoku.

Talas olujnog nevremena sa vrlo obilnim padavinama premještao se preko jugoistočnih dijelova Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prjedeli koje se nalaze u pješčanoj pustinji dobili su vrlo obilne pljuskove, poplave i bujice, ali i snažne grmljavinske oluje.

Najintenzivnije grmljavinske oluhje dogodile su se na širem području Dubaija, gdje je za nekoliko sati palo 56 litara kiše po kvadratnom metru, a prosjek za cijelu godinu je 80 litara. Inače, kako je ovo područje prije nešto manje od mjesec dana dobilo 40-50 litara u još jednom talasu oluja, vidimo da je u dva navrata za mjesec dana palo više kiše nego za cijelu godinu.

Nevrijeme je bilo u prethodna dva dana praćeno snažnim grmljavinskim olujama, poplava i bujicama, s obzirom na to je suvo pustinjsko zemljište ne može da prihvati ogromnu količinu atmosferske vode u kratkom intervalu, pa su nastale velike poplave i bujice. Pod vodom su se naši mnogi predjeli pustinje, ali i urbani dijelovi Abu Dabija i Dubajia, ko i drugih većih gradova i naselja.

Bilo je i grada, ali i olunih vjetrova, uz udare i iznad 100 km/h, pa je pričinjena i materijalna šteta.

Oluje su ponegdje prerasle čak i u mini tornada, a mnoge predjele pogodila je i pješčana oluja, pa je vidljivost bila smanjena na nekoliko metara.

Inače, mart je u prosjeku najkišovitiji mjesec u Dubajiu i okolini i u prosjeku padne oko 20 milimetara kiše po kvadratnom metru u tri dana, dok je sada za nekoliko sati palo 56 mm, a 12. februara i juče ukupno je palo skoro 100 mm, dok je prosjek padavina za cijelu godinu 80 mm, a unutar kopna i manje od 50 mm. Od aprila do novembra u prosjeku padne tek 10 mm, a temperature idu i do 50°C.

Dakle, Dubaji i pustinje Srednjeg istoka dobili su višestrukuko puta više kiše u februaru i dosadašnjem dijelu marta od Beograda i većeg dijela Srbije

