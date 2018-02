ID opet prijeti: 'Uskoro ćemo zauzeti Pariz'

PARIZ - Islamska država uputila je još jednu prijeteću poruku, ovog puta da će zauzeti Pariz u iznenadnom napadu ''u skoroj budućnosti''.

U videu koji je objavila medijska organizacija bliska ISIS-u, Al-Abd al-Fakir Media, mogu se vidjeti teroristi koji najavljuju opsadu na ''prijestonicu degeneracije'', kako nazivaju francusku prijestonicu, i iznenadni napad na grad kroz ''podzemne tunele''.

Ista medijska organizacija prošlog je mjeseca objavila sličan video u kojem prikazuju napad na Vašington I ovaj video, koji organizacija opisuje kao ''kinematografski film o invaziji Islamske države na prijestonicu degeneracije… u bliskoj budućnosti, inšalah (ako Alah da)'', čini se više kao teatralna ekranizacija džihadističkih fantazija nego kao realna prijetnja. U njemu se terorističke ćelije okupljaju u ruralnoj okolini Pariza prije napada na sam grad.

"Vrijeme je sada - želimo Pariz prije Rima"

Međutim na samom početku, čovjek posjećuje stranicu ID na društvenim medijima i gleda snimku ubijenog portparola ID, Abu Muhamad al-Adnanija, koji poručuje: ''Vrijeme je sada - želimo Pariz prije Rima i prije al-Andalusa (arapsko ime za južnu španjolsku pokrajinu Andaluziju), nakon što učinimo vaše živote jadnima i bombardujemo vašu Bijelu kuću i Big Ben i Ajfelov toranj'.'

Nakon toga, prema opisu objavljenom na portalu PJ Media, prikazuje se dron koji prilazi Parizu, uz opis: ''Tip - al-Burak (tip drona koji koristi pakistanska vojska), pripada vojsci kalifata, lokacija - zapadna okolica Pariza.'' Dron nadgleda simulirano vozilo francuske vojske koje ''pokušava napredovati prema vojnim centrima Islamske države''. Francusko vozilo u filmu ima opis ''Vojska Sotone''.

Ukrali snimku rušenja Ajfelovog tornja iz holivudskog filma

Džihadisti u kamuflažnim odorama iskaču iz šume i iz zasjede napadaju vozilo koje dižu u zrak, “goneći i hvatajući neprijatelje Alaha”, odnosno francuske vojnike koji bježe iz vozila. Nakon toga, džihadisti odvode dvojicu vojnika s kapuljačama na glavama na čistinu i likvidiraju ih streljanjem. Nemoguće je odrediti je li egzekucija stvarna ili odglumljena, piše PJ Media.

"Nakon što su vojnici kalifata dovršili opsadu Pariza, Alah je poveo svoje vojnike da zauzmu grad na prepad iz podzemnih tunela i iznenade neprijatelja dvostrukim izravnim napadom", nastavlja se u opisu filma ovaj fiktivni scenarij.

"Islamske borce" usmjerava "Islamski zapovjedni štab za vazdušne operacije". Prikazuje se napad na centar grada, pored Ajfelovog tornja, u stilu akcijske video-igre.

Nakon toga, film prikazuje snimku rušenja Ajfelovog tornja, koju su džihadisti očito ukrali iz filma G.I. Joe: The Rise of the Cobra iz 2009.

Na kraju kratkog propagandnog materijala web-stranica ID poručuje da će "širiti ljude Hezbe (ljude od povjerenja) kroz ulice zapadne Evrope". Video prikazuje džihadista koji gleda na ulicu u američkoj prijestonici.

(NN/index.hr)