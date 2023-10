IDF: Izvedeno najjače bombardovanje Pojasa Gaze do sada, učestvovalo 100 aviona (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je oko 100 njihovih aviona noćas pogodilo 150 ciljeva Hamasa u Pojasu Gaze, u najjačem bombardovanju od početka sukoba 7. oktobra.

Stanovnici Pojasa Gaze rekli su da je noćas na tri lokacije došlo do sukoba sa izraelskim oklopnim snagama i pešadijom, prenosi Gardijan.

Massive bombing is happening now in Gaza. They cut off the internet connection that stops journalists in Gaza to post and show the what's happening in Gaza. One journalist said that All they can see right now is the orange sky because of the bombs! #starlinkforgaza #CeasefireNOW pic.twitter.com/ImMPn3PKYA