Identifikovan napadač iz sinagoge

PITSBURG - Napadač koji je pucao i ubio nekoliko osoba u blizini sinagoge u Pitsburgu u Pensilvaniji nalazi se u pritvoru i identifikovan je kao Robert Bavers (46).

Naoružana osoba je ušla u sinagogu u Pitsburgu i otvorila vatru na prisutne, a američki mediji prenose da je najmanje osam sooba nastradalo.

Zvaničnici su saopštili da su ranjena trojica policajaca i da ima žrtava, prenosi CNN.

Zvaničnici su izjavili i da se napadač predao i da je ranjen u razmjeni vatre sa policijom. On je pritvoru i identifikovan je kao Robert Bavers (46).

CNN prenosi da je tokom pucnjave imao antisemitske izjave.

Televizija Si Bi Es (CBS) pominje broj od sedam mrtvih, među kojima dvojica policajaca, dok Foks njuz (Fox News) prenosi da su četiri osobe ubijene u blizini sinagoge "Drvo života" (Tree of Life) gdje su vjernici bili okupljeni na službi.

