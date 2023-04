Identifikovano lice osumnjičeno za odavanje tajnih informacija o Ukrajini

VAŠINGTON - Prema izvještaju Vašington Posta, muškarac za kojeg se vjeruje da je odao tajne dokumente ljubitelj je oružja u svojim dvadesetima. SAD je pokrenuo istragu nakon što su tajni vojni podaci o Ukrajini i drugim saveznicima kružili internetom.

Američki list Vašington Post izvijestio je u srijedu da je muškarac za kojeg se sumnja da je odavao povjerljive američke dokumente "mladi, harizmatični ljubitelj oružja" koji je radio u neimenovanoj vojnoj bazi.

Publikacija je citirala kolege članove onlajn čet grupe na platformi za direktnu razmjenu poruka Discord, s kojima je muškarac navodno dijelio strogo povjerljive dokumente.

Prema izvještaju, članovi grupe rekli su da se muškarac zove "OG" i da će redovno objavljivati dokumente u grupi. Među objavljenim dokumentima bili su i oni s oznakom "NOFORN" za koje je Post izvijestio da nisu namijenjeni dijeljenju sa stranim državljanima.

Izvještaj publikacije temelji se na intervjuima s dva člana grupe koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

