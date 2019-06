Igra pištoljem tokom odnosa završila tragično: Partnerku upucao u krevetu

Seksualne igrice sa pištoljem, koje su upražnjavali Endru Čarl Šinault (23) i njegova djevojka Paloma Vilijams (24) završile su tragično.

Naime, Šinault je rekao policiji da su on i Vilijamsova koristili pištolj za seksualno zavođenje i uzbuđenje.

Rekao je da je slučajno upucao žrtvu u svojoj kući na Floridi. Sa njom se zabavljao dvije nedelje, a policiji je rekao da je on bio na ivici kreveta dok je Paloma bila između njegovih nogu, a da se onda dogodila nesreća.

Istakao je da su oboje protrljali pištolj, a da je onda on slučajno opalio, prenosi "The Sun".

Osumnjičeni je uhapšen zbog ubistva, a kada se zločin dogodio pozvao je roditelje da mu pomognu.

Paloma je imala ranu na grudima, odvezena je u bolnicu, ali je kasnije preminula. Osumnjičeni je rekao policiji da su oboje bili pod uticajem droge kada se pucnjava dogodila.

On je dodao da vjeruje da je Paloma nehotice pomjerila sigurnosni zatvarač, dok se igrala pištoljem. Međutim, policija u to ne vjeruje, jer je to jako teško postići.

