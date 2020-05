Igre sa granicama i borba za turiste u Evropi

BEOGRAD - Igre oko granica i borba za turiste sa primjesama politike, u cijeloj Evropi, ali i u regionu se nastavlja, pa je Hrvatska danas, poslije Crne Gore, najavila dizanje granične rampe za građane određenih zemalja, među kojima nije Srbija, ali nije ni Crna Gora, iako se ona "otvorila" prema Hrvatskoj.

Hrvatska, pored Slovenije sa kojom je još krajem prošlog mjeseca dogovorila dolazak njenih građana na hrvatsko more, apostrofira i namjeru Njemačke da izađe u susret, kako kažu, želji njenih građana da idu na more, a nejasno je da li su baš Nijemci tražili hrvatsko ili bilo koje drugo more, ali i Austriju, Slovačku, Češku.

Njemačka, Austrija, Hrvatska i Češka su cijelu prethodni mesec, kako prenose strani mediji, utvrđivale mogućnosti otvaranja takozvanih "turističkih koridora", odnosno puteva kojima bi turisti iz ovih zemalja kontrolisanim pravcima išli direktno u određena područja na ljetovanje, zaobilazeći Italiju, čiji je sjeverni dio najteže pogođen virusom bio omiljeno turističko mjesto Nijemaca.

Italija je bilaterarne dogovore o turistima postignut uzmeđu određenih zemljama, konkretno između Njemačke i Hrvatske, doživjela kao nefer borbu za turiste.

"Ako se potvrdi ova inicijativa to bi bio pravi bojkot prema našoj zemlji i našem turističkom sektoru. To je nelojalna konkurencija unutar jedinstvenog tržišta i zbog toga EU mora intervenisati", reagovala je italijanska europarlamentarka Rosana Konte.

Zemlje koje biraju države čije će turiste pustiti na obale svoga mora, poput Hrvatske i Crne Gore, pozivaju se na kriterijume njihove jednake epidemiološke situacije sa niskom stopom zaraženih.

Zemlje čiji građani su uz takvo objašnjenje zaobiđeni sumnjaju da motivi za takvu odluku nisu isključivo zdravstvene prirode, kao što sumnjaju i u to što su zemlje sa morskom obalom nekako bas paralelno sa početkom ljetne sezone "protjerale" virus korona.

Na igre brojki, upravo kod susjeda sa obalom mora, nedavno je skrenuo pažnju predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ilustrujući to pitanjem koje je postavio Belgijancima: ''Zašto imate 5.000 mrtvih?", a oni su, kaže, odgovorili: ''Zato što ne lažemo i što smo transparentni'' .

U svakom slučaju, na početku turističke sezone, kako piše on line magazin EuropeToday, situacija i u EU je prilično haotična, a 15. juni se smatra danom D za kada je EU je pozvala zemlje članice da otvore unutrašnje granice kako bi omogućile svojim građanima da počnu ponovno putovati.

Brisel je već najavio da ne može intervenisti u bilateralnim dogovorima pojedinih država i podsjetio na izjavu "Kolegija EU komesara", datu na pocčetku pandemije korona virusa, u kojoj pozivaju države članice da donose odluke o granicama na temelju epidemioloških podataka i da ponovno otvore granice između onih članica gdje je situacija slična, uzimajući u obzir "proporcionalnost mjera" i "princip nediskriminacije".

Za Brisel to znači da "kada država članica odluči dozvoliti putovanje na svojoj teritoriji, to bi trebala učiniti na nediskriminirajući način, dopuštajući putovanje iz svih područja, regija ili zemalja EU sa sličnim epidemiološkim stanjima ".

Pisanje "Bilda"o "turističkom koridoru" između Njemacke, Česke i Hrvatske, potvrdio je i hrvatski ministar za turizam Gari Kapeli.

Prema pisanju Europe Today, Francuska i Engleska su već potpisale ugovor, koji dozvoljava turistima putovanja u oba pravca preko kanala La Manša, ali Englezi ne mogu jos uvijek da putuju u Italiju, Grčku i Španiju, gdje je po procjenama Londona epidemioloska situacija gora nego u UK.

Polovinom maja španija i Italija su potpisale bilaterlni dogovor o uzajamnom otvavaranju granica bez obaveze dvonedjeljnog karantina, Italija 3. juna, a španski turisti će moći putovati u Italiju od početka jula.

Slovenija je bila prva zemlja članica EU koja je proglasila kraj pandemije i otvorila svoje granice, ali je sa prvim južnim susjedom Italijom, pa ponovo zatvorila.

Austrija je otvorila svoje granice prem susjednim zemljama, ali još ne i prema Italiji, Grčkoj i Španiji gdje je zaraza korona virusom bila više raširena nego u Austriji.

Grčke granice će se ponovo otvoriti 15. juna, ali samo za građane koji dolaze iz Njemačke, Izraela, Kipra, Balkana i baltičkih zemalja.

Prihodi od turizma čine prosječno 10 odsto BDP EU, a u nekim tradicionalno turistickim, južnim zemljama EU, kao Italiji, Španiji i Grčkoj čak 20 odsto.

Kada je riječ o Srbiji ona je otvorila svoje granice, a od sredine juna njeni turisti mogu u Grčke u kojoj inače ljetuje najveći broj Srba.