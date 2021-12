Ilon Mask ličnost godine u izboru magazina "Time"

NJUJORK - Milijarder, biznismen i inovator Ilon Mask ovogodišnja je ličnost godine prema magazinu "Time".

Mask je, kako je rečeno, ostavio veliki trag na našoj planeti, a moguće je i da će to uraditi i na Marsu. Najpoznatiji je kao osnivač nekoliko kompanija, između ostalih "Tesle" i "SpaceX".

Godine 2021. Mask se pojavio ne samo kao najbogatija osoba na svijetu, već i kao možda najbogatiji primjer masovne promjene u našem društvu. Magazin ga je opisao kao mješavinu Tomasa Edisona, P.T. Barnama, Endrjua Karnegija i Doktora Menhetna, lika iz stripa "Nadzirači".

"Ovo je čovjek koji teži da spase našu planetu i da nam obezbijedi novu za nastanjivanje: klovn, genije, gospodar, vizionar, industrijalac, šoumen...", navodi "Time" o Masku.

Inače, ova nagrada za ličnost godine dodjeljuje se od 1927. godine, a prošle godine za su izabrani predsjednik SAD Džo Bajden i potpredsjednica Kamala Haris.

"Time" ne daje ovu titulu olako. Ona se ne dobija na osnovu popularnosti ili izgleda, već prema uticaju koji je određena osoba imala na svjetske događaje tokom protekle godine.

