Ima mrtvih u zemljotresu koji je pogodio Kinu (VIDEO)

​LINŠI ČENGUAŽEN - U razornom zemljotresu koji je danas pogodio Kinu poginulo je najmanje osam osoba, javlja "BNO News" pozivajući se na kinesku nacionalnu televiziju "CCTV".

Kako se navodi, u toku je potraga za žrtvama i preživelima zemljotresa jačine 6.1 Rihtera čiji epicentar je bio 36 kilometara zapadno-sjeverozapadno od grada Linši Čenguažen.

#CHINA #URGENTE | 8 dead, several injured and trapped leaves the #sismo magnitude 6.0 that had its epicenter in the county of #Jishishan of the Hui autonomous prefecture of #Linxia , ​​in the province of #Gansu . (#CCTV) #Earthquake #Terremoto #ChinaEarthquake #LiveVideo pic.twitter.com/A1iydpS19s