Ima povrijeđenih u Bagdadu, objavljen snimak nakon napada

BAGDAD - Tri iračka civila povrijeđena su nakon raketnog napada na "Zelenu zonu" u Bagdadu gdje se nalazi i Američka ambasada.

Kako javlja AFP, na "Zelenu zonu" u Bagdadu su ispaljene dvije rakete.

Takođe, reporteri javljaju da je pogođena i baza gdje se nalaze američke trupe 80 kilometara sjeverno od Bagdada.

U ovoj bazi povrijeđeno je pet osoba, ali još nije poznato o kome se radi.

Ovaj incident desio se nakon niza najava vrha Irana da Amerika može očekivati odmazdu zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija, koje je naredio predsjednik SAD-a Donald Tramp.

Nakon fotografija na društvenim mrežama je objavljen i snimak nakon napada:

