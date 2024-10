Imenovan vršilac dužnosti šefa Hamasa (FOTO)

Jedan od lidera Hamasa, Kaled Mešal, imenovan je za vršioca dužnosti lidera tog militantnog pokreta nakon likvidacije Jahje Sinvara, javlja libanska televizija LBCI, pozivajući se na izvore.

Mašal je sada je odgovoran za svu komunikaciju sa ključnim stranama uključenim u pregovore i pitanja zarobljenika, prenosi libanski TV kanal.

Izvori su potvrdili LBCI-ju da je rukovodstvo Hamasa obavijestilo turske, katarske i egipatske zvaničnike o Sinvarovoj smrti tokom operacije Tel al-Sultan.

Pored toga, naveli su da su o ubistvu Sinvara i njegovom uticaju na pregovore i potencijalnom prekidu vatre razgovarali američki državni sekretar Entoni Blinken i katarski premijer i ministar spoljnih poslova šeia Mohamed bin Abdulrahman Al Tanij.

