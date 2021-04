Imunitet krda u Rusiji do kraja ljeta?

MOSKVA - Kontrola epidemije virusa korona u Rusiji moguća je kada se dostigne imunitet krda, a to nije moguće ostvariti prije kraja ljeta, izjavio je danas dr Jevgenij Timakov, pedijatar specijalista za infektivne bolesti i načelnik odjeljenja medicine u zdravstvenom centru Medicinski Lider.

"Ako govorimo o vakcinaciji onda bismo do sredine ljeta ove godine imali dovoljan broj ljudi koji su stekli imunitet prirodnim putem i određeni broj vakcinisanih, ne veći od 20 odsto. Kada govorimo o imunitetu krda to bismo mogli da dostignemo do kraja ljeta", ukazao je dr Jevgenij Timakov, prenosi TAŠ.

Volja građana Rusije da se vakcinišu najvećim dijelom zavisi od toga da li imaju povjerenja u proizvođača vakcina, pa je na početku, kada se pojavio Sputnjik V, bilo mnoštvo negativnih informacija zbog toga što je vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri što je kod velikog broja ljudi izazvalo zabrinutost, ukazao je dr Timakov.

"Svi koji se lično, iz prve ruke uvjere u tok bolesti i komplikacije kod zaraženih korona virusom, spremni su da prime vakcinu", predočio je dr Timakov.

Tokom svog redovnog godišnjeg obraćanja naciji, predsednik Rusije Vladimir Putin danas je apelovao na građane Rusije da se vakcinišu.