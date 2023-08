Incident na sahrani Prigožinovog zamjenika (VIDEO)

SANKT PETERBURG - Za razliku od privatne sahrane bivšeg vođe vojne grupe Vagner Jevgenija Prigožina, na pogrebu Valerija Čekalova, jednog od Prigožinovih zamjenika koji je prošle sedmice poginuo sa svojim šefom u avionskoj nesreći, došli su desetine ljudi. Međutim, posljednji ispraćaj obilježio je incident,

"Reuters" javlja da su se porodici Velerija Čekalova, šefa Vagnerove logistike, pridružile desetine ljudi na groblju Severnoe u Sankt Peterburgu.

Ruski pravoslavni sveštenik očitao je molitve ispred Čekalovljevog kovčega dok su se porodica, prijatelji i bivše kolege, neki držeći cvijeće, opraštali, pokazao je video "Reutersa".

Neki, uključujući žene i djecu sa sunčanim naočalama, prišli su posljednji put poljubiti njegovo tijelo.

Neidentifikovani ožalošćeni na sprovodu naredili su snimatelju i fotografu "Reutersa" da prestanu snimati, navodi "Jutarnji list".

The funeral service of Valery Chekalov, a top Wagner commander who died along with #Prigozhin, is taking place in St. Petersburg pic.twitter.com/eJGGNhxtMO