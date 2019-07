Incident na sjedinci Evropskog parlamenta

BRISEL - Pojedini evropski poslanici nisu htjeli danas da ustanu na himnu EU "Oda radosti", a poslanici iz redova britanske "Brexit partije" okrenuli su leđa na početku konstitutivne sjednice Evropskog parlamenta, javio je AP.

Protestovalo i zbog odluke da se katalonskom separatisti Karlesu Puđdemonu ne dozvoli da zauzme svoje mjesto, ali i povodom slučaja njemačkog kapetana broda Karole Rakete, koja je pritvorena u Italiji zbog spora u vezi sa migrantskim pravima.

Poslije toga, sjednica je nastavljena.

"Sputnjik" prenosi da ove scene ilustruju opšte raspoloženje u Briselu ovih dana.

Istovremeno, lideri EU okupili su se kako bi nastavili pregovore o imenovanjima za vodeće pozicije institucija ovog bloka.

Treći dan zaredom EU lideri pokušaće da dođu do kompromisa o budućem predsjedniku Evropske komisije. Biraju se i predsjednik Evropskog savjeta, šef diplomatije i predsjednik Evropske centralne banke.

Najavljeno je i da će, ukoliko bude potrebe, razgovori biti produženi i tokom radnog ručka.

Imenovanje socijaliste Fransa Timermansa iz Holandije za predsjednika Evropske komisije može biti odbačeno i samo na osnovu toga što je on "čovjek Džordža Soroša", ali glavni razlog zašto ga Višegradska grupa ne podržava je to što je on "ideološki borac i protiv je svakoga ko ima drugačiji pogled da svijet", rekao je ranije mađarski premijer Viktor Orban.