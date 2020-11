Incident u Londonu: Muškarac uletio automobilom u policijsku stanicu

LONDON - Britanska policija je saopštila da je uhapsila muškarca koji se automobilom večeras "zakucao" u policijsku stanicu u sjevernom Londonu, a niko nije povrijeđen.

Gradska policija je rekla da se incident dogodio oko 20 časova u stanici policije Edmontona, koja je potom evakuisana, prenio je Rojters.

Policajci koji su bili na licu mjesta, kažu da nije bilo povrijeđenih.

Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se vidi automobil ispred stanice i čovjek koji pokušava da zapali vatru na ulicama, prije nego što su ga policajci obuzdali i uhapsili.

"Vozilo je ostalo na mjestu udesa. Došle su specijalne snage, koje će sve to da istraže. Policijska stanica je evakuisana, veliki kordon je ispred zgrade", saopštila je policija.

Kejt Osamor, lokalni poslanik u parlamentu, napisala je na Tviteru da se "veliki incident dogodio u Edmonton Grin policijskoj stanici" i pozvala je građane da ostanu kod kuće ako su u blizini.

Velika Britanija je na oprezu zbog potencijalnih terorističkih prijetnji, posebno nakon terorističkih napada u Beču i Francuskoj.

#Enfield Met Police say at 6:58pm a vehicle collided with the station office at #Edmonton Police Station. A man has been detained in connection with the incident. The vehicle remains at the scene. Specialist officers are in attendance while it is examined. 1/2 pic.twitter.com/mFd1isbgTa