Incident u UN: Kuba i SAD u sukobu

Kubanske diplomate i demonstranti su lupanjem o stolove i negodovanjem remetili sastanak u UN koji su sazvale SAD da ukažu na političke zatvorenike na Kubi.

Demonstranti su uzvikivali na španskom između ostalog "Kuba da, američka blokada Ne".

Bučni sastanak između zamjenice američkog ambasadora Keli Kari i visokih zvaničnika američke administracije u prostoriji Ekonomskog i socijalnog savjeta UN trajao je više od 45 minuta.

Kari je uz velike teškoće i brojne prekide i pozive obezbjeđenja održala uvodni govor. Kari je rekla novinarima ispred sale da kubanske diplomate treba da se stide svog ponašanja i da će pokrenuti to pitanje s odgovarajućim zvaničnicima u Ujedinjenim nacijama.

Kubanska ambasadorka pri UN Anajansi Rodriges Kameho rekla je da je sastanak "farsa" i "politička komedija" i "novo poglavlje u dugom spisku agresije protiv Kube".

Kada je najavljeno da će se održati ovaj sastanak o političkim zatvorenicima na Kubi, Kuba je to osudila i zatražila od generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da ga zabrani, što on nije učinio.

Sastanak pod pod nazivom "Zatvoreni zašto" imao je za cilj da se u UN pokrene kampanja o političkim zatvorenicima na Kubi, naveo je Stejt department u saopštenju najavljujući skup. Takođe je navedeno da su oko 130 političkih zatvorenika koje drži kubanska vlada jasan znak represivne prirode tog režima.

