Incident u bazi Rajt-Peterson u Ohaju

DEJTON - Baza američkih vazduhoplovnih snaga Rajt-Peterson saopštila je danas da se u njenoj bolnici, oko 12:40 sati po lokalnom vremenu, dogodio "navodni incident" i da su bezbjednosne i vatrogasne snage te baze odgovorile na incident, o kojem ne navodi detalje.

U saopštenju objavljenom na svom zvaničnom nalogu na Twitteru, iz baze navode da se "navodni incident dogodio u zgradi 830, Bolnici Rajt-Pet", na iznoseći više detalja.

"Naš prvi prioritet kada dođe do bilo kakvog incidenta jeste da zaštitimo naše pripadnike i pripadnice u Rajk-Petu. Bezbednosne snage i vatrogasno osoblje naše baze obučeni su da brzo procene situaciju i preduzmu potrebnu akciju. Istraga je u toku", saopštila je baza.

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.



Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated