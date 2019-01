Independent: Albanija glavna evropska narko-država

LONDON - Albanija je centar trgovine drogom od kraja devedesetih godina prošlog vijeka, kada je rat u bivšoj Jugoslaviji premjestio trgovinu drogom, krađu automobila, pa i otmice ljudi dalje na jug.

List "Indipendent" u tekstu "Evropska Kolumbija: kako je mala Albanija postala štab trgovine drogom na kontinentu" navodi da se albanski klanovi svrstavaju među najveće trgovce kokainom, heroinom i kanabisom u svijetu.

"Često su evropski i američki zvaničnici opisivali Albaniju kao najvećeg dobavljača kanabisa za EU, a u vrhu je i kada je riječ o kokainu i heroinu", piše list.

Na osnovu vrijednosti pljenidbi droge, neki procjenjuju da samo posao sa marihuanom vrijedi tri ili četiri milijarde dolara godišnje. "Jadransko more sada predstavlja glavni put za trgovce drogom", rekao je Džemal Gjunkši, predstavnik opozicije u albanskom parlamentu i bivši vojni oficir.

Za samo nekoliko godina, kažu diplomate i zvaničnici, Albanija je postala centar šverca droge u Evropi. Mnogi strahuju da je upletena politička elita.

"To je evropska Kolumbija. To je glavni proizvođač i distributer droge u Evropi. To je narko-država i oni bi izgubili mnogo novca ako bi riješili taj problem da bi ušli u EU", istakao je jedan zapadni diplomata, navodi list.

Trgovina drogom je zastupljena u najvećim albanskim gradovima, uključujući Tiranu i lučke gradove.

Kao primjer, navodi se da je prema statistikama Albanija jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Međutim, albanski gradovi doživljavaju veliki građevinski bum jer niču poslovni i stambeni prostori, tržni centri i moderni autlet centri. Mladi "opasni momci" voze se gradovima u najnovijim automobilima slušajući albanski i američki rep. Pitanje je odakle novac za sve to, piše list.

Ipak, postoji i druga strana medalje. Tokom prošle godine, 23 lica koja se dovode u vezu sa trgovinom drogom nestala su, a istraživački novinar Artan Hoča smatra da je riječ o rivalstvu između albanskih narko-klanova.

U posljednjih nekoliko godina, Albanija je uložila veliki napor da suzbije trgovinu kanabisom. Organizovane su racije u nekoliko gradova kao što je Lazarat.

Između 2011. i 2016. godine, Albanija je uništila dva i po miliona stabljika marihuane i 5.200 polja.

Ali, kao što je spaljivanje polja kanabisa u Meksiku natjeralo kartele da se okrenu profitabilnijem poslu sa heroinom i kokainom, i albanski krijumčari su prešli na taj nivo, pa su Albaniju pretvorili u tranzitnu zemlju.